Neuendorf. Auch in diesem Jahr war die Aktion in dem Eichsfelder Dorf wieder ein Erfolg. 20 Kinder zogen von Haus zu Haus.

Beim Dreikönigssingen in diesem Jahr in Neuendorf sammelten 20 Kinder und fünf Helfer für „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“. Dabei kam die stolze Summe von 3067,30 Euro gegen Brandrodung, Abholzung und rücksichtsloser Ausbeutung von Ressourcen im Amazonasgebiet zusammen.

Partnerorganisationen der Sternsinger setzen sich für die Rechte der Kinder auf eine geschützte Umwelt, eine nachhaltige Bewirtschaftung und eine gesunde Ernährung ein. Die Kinder lernen, Waldgärten im Regenwald anzulegen. Dafür sammelten die Sternsinger und brachten den Segen von Haus zu Haus. Ein herzlicher Dank geht an die Kinder, Helfer und Spender in Neuendorf.

red