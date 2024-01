Lindewerra. Das Feuerwehrgerätehaus platzt aus allen Nähten, die Werra soll in Flammen stehen, ein besonderes Buch ist in Planung. In einem Eichsfelder Dorf ist in diesem Jahr viel zu tun.

Jedes Jahr im Januar schlägt Bürgermeister Gerhard Propf (parteilos) zwei Fliegen mit einer Klappe. Er lädt seine Einwohner in den gemütlichen Dorfsaal von Lindewerra zum Neujahrsempfang ein. Und er verbindet das gleich mit der alljährlichen Einwohnerversammlung. Er hält Rückschau, stellt aber auch vor, was im laufenden Jahr so ansteht. Und das ist in diesem frisch angebrochenen Jahr nicht wenig.