Eichsfeld. Werner Henning (CDU) ist der dienstälteste Landrat in Deutschland. Bei der Kommunalwahl in diesem Jahr kann er aus Altersgründen nicht mehr kandidieren. Derzeit ist er, wie auch in seinen Dienstjahren, bei vielen Veranstaltungen zu sehen. Eine Art Abschiedstour hat für ihn begonnen.

„Es ist schon etwas Besonderes, wenn wir Eichsfelder aufstehen und applaudieren. Das ist nicht in unserer DNA. Dass wir das heute spontan gemacht haben, ist der Respekt vor Ihrer Lebensleistung“, sagte die CDU-Landtagsabgeordnete Christina Tasch. Zu diesem Zeitpunkt hatte Landrat Werner Henning (CDU) bereits die ersten Meter an seinen Parteifreunden abgeschritten. Sie erhoben sich nach seiner Rede auf der Gesamtmitgliederversammlung, bei der die Kandidaten für die anstehende Kreistagswahl nominiert wurden, und zollten ihm mit minutenlangem Beifall ihren Respekt.