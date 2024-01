Lutter. Kurzfristig ist für das kommende Wochenende ein Skispringen im Eichsfeld anberaumt. Die Chancen auf einen neuen Rekord sind groß.

Es war eine spontane Entscheidung. Als die Lutteraner rund um Silvio Gunkel die Wettervorhersagen verfolgten und für das Eichsfeld ordentlich Schneefall vorausgesagt wurde, war die Entscheidung am Donnerstagmorgen gefallen: „Wir veranstalten kurzfristig ein Skispringen!“ Man wisse ja auch nicht, was der Winter noch an Wetter bereithält. „Die Chance jetzt wollen wir nutzen“, sagt Gunkel.