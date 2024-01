Heiligenstadt. In Heiligenstadt wird das Don-Bosco-Fest gefeiert. Eine Woche lang gibt es Programm.

Die Villa Lampe feiert wieder das Don-Bosco-Fest und lädt in diesem Jahr gleich zu einer ganzen Festwoche ein.

Bereits am Freitag, 19. Januar, ab 17 Uhr, wird mit einer „Neon-Party 2.0“ für Grundschüler der vierten Klassen aus dem gesamten Landkreis gestartet. Parallel dazu gibt es eine Lounge für die Mütter und Väter. Am Samstag, dem 20. Januar, findet dann für die Jugendlichen auf vielfachen Wunsch eine Neuauflage der DJ-Night ab 20 Uhr in der Villa Lampe statt, heißt es in der Ankündigung. Dann gibt es ordentlich was auf die Ohren.

Am Dienstag, 23. Januar, können die jungen Leute in der Villa Lampe in Heiligenstadt Vertreter der politischen Jugendorganisationen der demokratischen Parteien zu ihrem Engagement befragen. Das Motto in der Zeit von 19 bis 21 Uhr lautet: Jugendpolitisches Speed-Dating.

Am darauffolgenden Freitag, 26. Januar, steigen in der Villa Lampe von 13 bis 21 Uhr erneut die Don-Bosco-Games, bei denen sich Kinder und Jugendliche in unterschiedlichen Sparten miteinander messen können. Am Samstag, 27. Januar, wird es sportlich. Im Jugendclub in Bischofferode ist an diesem Tag ein großes Tischtennisturnier geplant. Los geht es um 13 Uhr.

Am Sonntag, 28. Januar, wird schließlich zum Tag der offenen Tür eingeladen. Um 11 Uhr gibt es zum Auftakt einen Festgottesdienst mit Bischof Ulrich Neymeyr, danach gibt es Informationen über die Arbeit der Villa Lampe und Projekte, dazu ein Programm und Aktionen.

Dieser Tag soll der Begegnung all derjenigen dienen, die sich für die Arbeit der Villa Lampe interessieren und darüber ins Gespräch kommen möchten, heißt es in der Mitteilung.

