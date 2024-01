Etzelsbach. ZdK-Generalsekretär Marc Frings zu Besuch im Eichsfeld. Einstimmung auf den Deutschen Katholikentag 2024 in Erfurt.

Der Generalsekretär des Zentralkomitees der Katholiken (ZdK), Marc Frings, war am Mittwoch zu Besuch in der Wallfahrtskapelle Etzelsbach. An der Stelle, an der Papst Benedikt XVI. im September 2011 mit etwa 90.000 Gläubigen eine Marienvesper abgehalten hatte, zündete er eine Kerze für das gute Gelingen des Katholikentages 2024 in Erfurt an.