Eichsfeld. Die prognostizierten 40 Zentimeter Schnee sind im Landkreis Eichsfeld nicht gefallen. Autofahrer fahren besonnen und der Winterdienst erhält für seine Arbeit Lob. So wurden die Straßen im Landkreis freigehalten:

Dass der Winterdienst im Eichsfeld in sozialen Netzwerken Lob erhält, passiert auch nicht alle Tage. Am Donnerstagmorgen allerdings sparten die Eichsfelder damit nicht. In der Facebookgruppe „Verkehrsfunk im Eichsfeld“ fielen mehrmals Dankesworte und gab es Anerkennung. Das Team rund um TSI-Chef Andreas Franke war mit voller Besatzung, allen Fahrzeugen und den Partnern unermüdlich auf den Hauptstraßen unterwegs. Dass der Schnee nahezu sofort hinter den Winterdienstautos die Straße wieder bedeckte, dass konnten auch die Winterdienstler nicht ändern.