Dingelstädt. Wortgottesdienst auf dem Kerbschen Berg

Zum Abschied von der Krippe gibt es am Sonntag, 28. Januar, einen Wortgottesdienst in der Klosterkirche auf dem Kerbschen Berg in Dingelstädt. Er beginnt um 10.30 Uhr. Das teilt das Familienzentrum mit. Im Anschluss ist dann Zeit zur Begegnung. Jung und Alt können bei Kaffee, Tee und Plätzchen zusammenkommen und noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Kontakt Familienzentrum Kerbscher Berg: Tel. 036075/690072, E-Mails an Familienzentrum@kerbscher-berg.de.