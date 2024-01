Bickenriede. Hausbesitzer stellt Einbruchsspuren fest. Die Eichsfelder Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

An der Feldmühle in Bickenriede stellte am Donnerstagnachmittag der Bewohner eines Hauses fest, dass vermutlich Unbekannte versuchten, in das Haus einzudringen. An der Tür, wie auch an dem Schloss, wurden Einbruchsspuren festgestellt, bestätigt die Eichsfelder Polizei. Den Tätern sei es jedoch nicht gelungen, das Gebäude zu betreten. Die Polizeiinspektion Eichsfeld sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Wer Hinweise geben kann oder etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich in der PI Eichsfeld unter der Telefonnummer 03606 /6510 zu melden.