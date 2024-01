Teistungen. Eine ausgerissene Kuh ist im Bereich der B 247 wieder verschwunden. Eichsfelder Polizei bittet, die Augen aufzuhalten

An der Bundestraße 247 hat ein Autofahrer auf Höhe der Pilzmühle zwischen den Ortschaften Teistungen und Ferna ein Rind gefährlich nah an der Fahrbahn festgestellt, teilt die Polizei mit. Der verantwortliche Halter des Tieres konnte bereits ermittelt werden, um des Rindviehs wieder habhaft werden zu können. Das ausgerissene Tier entwich jedoch erneut und verschwand im Unterholz. Im Nachgang wurde unter anderem mit technischen Hilfsmitteln nach der Kuh gefahndet. Das Ergebnis ist der Polizei noch nicht bekannt. Darum bittet sie, die Augen aufzuhalten und in diesem Bereich vorsichtig zu fahren.