Dingelstädt. In einer Eichsfeldstadt schlägt das Messgerät aus. Polizei bekommt Hinweis von einem aufmerksamen Passanten.

Ein bereits angetrunkener 53-Jähriger besorgte sich laut Eichsfelder Polizei am Donnerstagnachmittag an einer Tankstelle in Dingelstädt Nachschub. Beim Kauf einer Schnapsflasche stellte ein Passant die Alkoholisierung bei dem Mann fest und informierte vorsichtshalber die Polizei, da der Mann keinesfalls zu Fuß unterwegs war. Die Beamten wurden des Angetrunkenen schnell habhaft und unterzogen den Autofahrer einer Atemalkoholkontrolle. Diese ergab eine Wert von fast einem Promille. Ein gerichtsverwertbares Ergebnis wurde gesichert und das entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, heißt es von den Ordnungshütern.