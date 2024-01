Eichsfeld. Im Eichsfeld wurde bei der „Stunde der Wintervögel“ ordentlich gezählt. Das sind die Ergebnisse:

Der 15. Januar war der letztmögliche Meldetag der Vogelbeobachtungen, und mit ihm endete die diesjährige Aktion „Stunde der Wintervögel“ des Bayrischen Landesbundes für Vogel- und Naturschutz und des Naturschutzbundes. Dass sich im Eichsfeld 352 naturbegeisterte Menschen daran beteiligt haben, die Tiere beobachteten und zählten, freut besonders den hiesigen Naturschutzbund. In 203 Gärten waren die Naturfreunde unterwegs.

Nach Auswertung der Zählungen habe der Nabu eine Rangliste der Wintervögel erstellt, berichtet Katrin Lehmann vom Nabu Obereichsfeld. In der Region belegte demnach der Haussperling Platz eins mit durchschnittlich zehn Sichtungen pro Garten. Platz zwei ging an die Kohlmeise mit rund 4,9 Sichtungen in den Gärten, und auf Platz drei rangiert die Blaumeise mit etwa 4,05 Sichtungen.

Eichsfelder beobachten sogar nichtalltägliche Vögel

In der weiteren Rangliste folgen die Amsel, der Feldsperling, die Elster und das Rotkehlchen. „Auch Vogelarten, die man aus verschiedenen Gründen nicht so oft in unseren Gärten beobachten kann, wurden gemeldet. Darunter waren zum Beispiel der Zaunkönig, die Schwanzmeise und das Wintergoldhähnchen“, so Katrin Lehmann.

Ein besonderes Dankeschön der Naturschützer geht an die Grundschule Niederorschel. Bereits zum vierten Mal nahmen die Schülerinnen und Schüler mit ihren Familien und das Kollegium der Bildungseinrichtung an der Winterzählung teil. Allein in diesem Jahr wurden von der Schule um die 90 Meldebögen abgegeben.

Und kaum ist eine Aktion beendet, steht schon die nächste an. Der Nabu Obereichsfeld, der sich in der Region für den Natur- und Umweltschutz einsetzt, möchte schon einmal die Gelegenheit nutzen und auf die kommende große Aktion im Amphibienschutz aufmerksam machen. Ab Ende Februar werden wieder an verschiedenen Orten Schutzzäune aufgebaut, um die gefährdeten Amphibien bei der Frühjahrswanderung zu ihren Laichgewässern zu schützen.

Um das bewerkstelligen zu können, braucht es allerdings Unterstützung. Gesucht werden wie in den Vorjahren wieder fleißige Helferinnen und Helfer. Wer Interesse am Amphibienschutz hat und dem Nabu Obereichsfeld zur Hand gehen will, sollte sich melden. Mails können an die Adresse vorstand@eichsfeld.nabu-thueringen.de geschickt werden. Telefonisch sind die Naturschützer unter der Rufnummer 0157/82900165 erreichbar.

Vormerken können sich die Eichsfelder auch schon einmal die Auftaktveranstaltung zu der Aktion. Diese findet am 14. Februar um 18.30 Uhr im Naturschutzzentrum Reifenstein statt. Dann gibt es den Vortrag „Kröten und Molche unterwegs – Einführung in den Amphibienschutz“.

sma