Arenshausen. Die Polizei staunt nicht schlecht auf der A 38 im Eichsfeld, als sie die Unfallursache ermittelt. Feuerwehren wieder mit im Einsatz

Gut zu tun haben in diesen Tagen die Feuerwehren aus Arenshausen und Schachtebich. Am Freitagvormittag mussten sie erneut zu einem Verkehrsunfall auf die A 38 ausrücken, dieses Mal aber zwischen Arenshausen und Heiligenstadt in Fahrtrichtung Leipzig. Nach Auskunft der Autobahnpolizei war ein 53-Jähriger mit seinem Wohnmobil in dem Abschnitt unterwegs und beabsichtigte, sich während der Fahrt eine Zigarette zu drehen. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben.

Als die Rettungskräfte hinzugerufen wurden, stellten sie bei dem Mann Alkoholgeruch fest, woraufhin die Polizei eine Atemalkoholkontrolle vornahm. Der Wert, den das Gerät anzeigte, betrug stolze 2,86 Promille. Da staunten auch die Beamten nicht schlecht.