Eichsfeld. Behinderungen im Straßenverkehr, eine Sonderführung durchs Museum, ein Ortsteilrat und mehr. Hier gibt es Nachrichten aus dem Eichsfeld und der Nachbarschaft kurz und knapp.

Bauarbeiten in Leinefelde

Wegen anstehender Kanal- und Straßenbauarbeiten in der Leinefelder Bach- und Händelstraße kommt es dort ab dem 5. Februar zu Beeinträchtigungen des Verkehrs, teilt die Stadtverwaltung mit. Außerdem müssten in dem Bereich für die Erweiterung von Parkplätzen ab Anfang Februar einige Bäume gefällt werden. Die Straßenbauarbeiten sollen laut Bauamt bis Anfang kommenden Jahres abgeschlossen sein. Die Stadtverwaltung bittet alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Radio-Sonderführung

Im Eichsfeldmuseum in Heiligenstadt wird läuft noch bis Ende Februar eine Sonderausstellung zum Thema „100 Jahre Radio in Deutschland‘. Die Uraina Eichsfeld organisiert am Mittwoch, 24. Januar, um 15 Uhr eine Sonderführung durch die Exposition. Der Sammler und Kurator Hans-Joachim Liesenfeld führt die Besucher selbst. Die Exponate hat er über Jahrzehnte zusammengetragen. Interessenten melden sich bitte bei der Urania unter Telefon 03605/546151 oder per E-Mail an urania@urania-eichsfeld.de an.

Songs im Ringelnatz

Franziska Günther stattet der Ringelnatzbühne in Witzenhausen am Freitag, 26. Januar, um 19 Uhr einen Besuch ab. Sie gastiert mit dem Programm „Besser, wenn der Kopf nicht hängt“. Franziska Günthers Songs treiben mit itarrengrooves kraftvoll vorwärts, berühren mit warmer Stimme direkt und erzählen mit Beobachtungsgabe und nordisch trockenem Humor bilderreiche Geschichten. Die Troubadourin stammt aus Mecklenburg, wohnt in Berlin und spielt ihren meist deutschsprachigen Singer/Songwriter-Folk in ganz Deutschland, Nordeuropa und Island. Der Eintritt kostet 15 Euro, es gilt auch das Kulturticket der Uni Kassel. Um Anmeldung wird unter Telefon 05542 / 6199785 gebeten.

Yoga für Anfänger und Könner

Im Kloster Gerode starten kommende Woche wieder Benefit-Yoga-Präventionskurse. Für Neueinsteiger ist der Beginn am Montag, 22. Januar., von 17 - 18.30 oder von 19.30 - 21 Uhr. Die Kurse für die Mittelstufe finden ab Dienstag, 23. Januar, von 19.30 bis 21 Uhr statt. Körperwahrnehmung und Fitness werden verbessert, Flexibilität, Konzentration und Entspannung gefördert, heißt es aus Gerode. Alle Kurse sind von den gesetzlichen Gesundheits- und Krankenkassen anerkannt, so dass die Gebühren ganz oder teilweise erstattet werden können. Anmeldung und nähere Informationen: Telefon 036072-8200, www.wegdermitte.de.

Workshop für Familiengottesdienstgestaltung

Im Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt wird am Samstag, 27. Januar, von 10 bis 16 Uhr ein Workshop „Gestaltung von Familiengottesdiensten in der Kar- und Osterzeit“ angeboten. Er gilt als Fortbildung für Ehrenamtliche, Kommunion- und Diakonatshelferinnen. Inhalte sind theologische Hintergründe der Kar- und Ostertage und Methoden für Gottesdienste. Dabei gibt es viel Zeit, diese zu entwickeln und auszuprobieren. Die Leitung hat Anne Rademacher, die Leiterin des Seelsorgeamtes. Den Teilnehmerbeitrag übernimmt das Bistum Erfurt, Verpflegung steht bereit. Es wird um schnellstmögliche Anmeldung unter Telefon 036075/690072 oder per E-Mail an familienzentrum@kerbscher-berg.de gebeten.

Händel-Konzerte im Eichsfeld

Die Händel-Festspiele werden in diesem Jahr nicht nur in Göttingen, sondern auch im Eichsfeld stattfinden. Am 17. Mai tritt zum einen das Europäische Hanse-Ensemble in Duderstadt auf. Zum anderen wird es zwei kostenlose Kinderkonzerte in der Aula der St. Ursula-Schule geben. Diese resultieren aus einer Partnerschaft unter anderem mit den Händel-Festspielen Halle und dem Mehr-Generationen-Orchester Duderstadt. Bereits im Vorfeld, am Samstag, 4. Mai, wird das Team der Händel-Festspiele Göttingen mit seiner mobilen Bühne in Duderstadt zu Gast sein. Das musikalische Ereignis wird in diesem Jahr im Zeitraum vom 9. bis 20. Mai stattfinden.

Ortsteilrat tagt

Zur 15. Sitzung des Ortsteilrats Birkungen wird am Montag, 22. Januar, um 19 Uhr in die Festhalle Siechen geladen. Thema ist unter anderem die Vorstellung der Arbeit und der Möglichkeiten der Zusammenarbeit durch den Jugendverbandskoordinator des Diakonischen Werks sowie der Beschluss zum Ausgabeplan der Ortsteilratsmittel 2024 für Birkungen. Darüber hinaus können Bürger Anfragen stellen.