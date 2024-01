Leinefelde. Supermarktmitarbeiter in Leinefelde und die Eichsfelder Polizei bewahren zwei Brüder vor dem übermäßigen Konsum von Alkohol und Süßigkeiten. Einer der Zwllinge rennt in Richtung Innenstadt.

Zur Mittagszeit am Samstag, so schildern die Eichsfelder Polizeibeamten, begaben sich zwei 39-jährige Männer zum Einkaufsmarkt in der Heiligenstädter Straße in Leinefelde. Während der eine Bruder vor dem Markt wartete, begab sich sein Pendant in die Getränkeabteilung. Dort nahm dieser einen Kasten Radler und zwei Tafeln Schokolade an sich.

Dank eines aufmerksamen Mitarbeiters konnten die Zwillinge vor dem Konsum von Alkoholika und Zucker bewahrt werden. Mit dem Interesse an ihrer Gesundheit zeigte sich der eine Zwilling weniger einverstanden, sodass sich ein Bruder noch vor Eintreffen der Polizei rennenderweise in das Innenstadtgebiet entfernte. Das angestrebte Beutegut hatte laut Polizei einen Wert von genau 24,47 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl wurde eingeleitet.