Eichsfeld. Ein besonderes Projekt, das sich um Kinder und Schulranzen dreht, hat eine deutschlandweite Jury überzeugt. Jetzt gab es die Ehrung.

Der Ladies’ Circle (LC) 80 Eichsfeld ist während des bundesweiten Halbjahrestreffens von Round Table, Old Tablers, Ladies’ Circle und Agora Club Tangent in Mönchengladbach mit dem Michael-Ellendorff-Preis der Stiftungen der Vereinigungen ausgezeichnet worden.

Die 2006 gegründete Stiftung Round Table Deutschland fördert zusammen mit der Stiftung Ladies´ Circle Deutschland mit dem Preis jährlich Serviceprojekte der Clubs der vier Assoziationen für Kinder. Die lokalen Clubs können sich mit ihren eigenen Projekten um die Auszeichnung bewerben. Die Eichsfelder Damen wurden mit einer Urkunde und einem Preisgeld von 1000 Euro für das Projekt „Hallo Schule – aus zweiter Hand für gesicherte Bildung“ ausgezeichnet.

Gewürdigt wurde die Idee, nicht mehr benutzte und gut erhaltene Schulranzen weiterzugeben und mit diesem Ranzen das Leben eines anderen Kindes nachhaltig und einfach zu verbessern und in dessen Zukunft zu investieren. Mit dem Projekt möchte der Ladies`Circle 80 Eichsfeld genau diese Schulranzen sammeln und mit allen Materialien für einen guten Schulstart wie Stifte, Brotdose, Farbkasten füllen. Der gespendete Schulranzen soll so zu neuem Leben erweckt werden und direkt in der Region weiter verwendet werden.