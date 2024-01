Eichsfeld. Als Bürger mitreden, Lachen am Abend, Ausflug in den Schee und mehr. Das ist demnächst im Eichsfeld los.

Wie soll der Kallmeröder Friedhof aussehen?

In Kallmerode tagt am Mittwoch, 24. Januar, um 19 Uhr im Gemeindesaal der Gemeinderat öffentlich. Bürger sind herzlich eingeladen und können Fragen stellen. In der Sitzung geht es darum, wie der Friedhof der Gemeinde zukünftig gestaltet werden soll. Weiter wird zur in diesem Jahr bevorstehenden Kommunalwahl informiert. Außerdem geht es um die Verteilung, für was in diesem Jahr die Ortsteilratsmittel verwendet werden sollen.

Heinz Becker kommt ins Eichsfeld

„Mo so Mo so!“ heißt das Programm, mit dem der beliebte Kabarettist Gerd Dudenhöffer, besser bekannt als „Heinz Becker“ am Samstag, 23. März, ins Eichsfelder Kulturhaus nach Heiligenstadt kommt. Los geht die Vorstellung um 20 Uhr. Er spielt nicht nur seine Paraderolle, sondern auch gleich Ehefrau Hilde mit. Es gibt nur noch wenige Restkarten. Wer dabei sein will, sollte schnell sein. Die Karten gibt es an der Theaterkasse, Telefon: 03606/608 060, per E-Mail unter kulturhaus@kreis-eic.de oder direkt über die Website www.eichsfelder-kulturhaus.de.

Beschäftigung mit dem Buch der Bücher

Bei den Heiligenstädter Kirchengemeinden steht eine Ökumenische Bibelwoche im Kalender. Der Eröffungsgottesdienst findet am Sonntag, 28. Januar, um 9 Uhr in der Propsteikirche St. Marien statt. Die Bibelwochenabende selbst werden von Montag, 29. Januar, bis Freitag, 2. Februar, jeweils um 19 Uhr im Gemeindehaus St. Martin veranstaltet, der Abschlussgottesdienst ist am Sonntag, 4. Februar, 10 Uhr, in der evangelischen Martinskirche.

Freie Plätze für Outdoor-Wintercamp

Die Naturfreundejugend Thüringen hat noch freie Plätze für ein Outdoor-Wintercamp im tschechischen Erzgebirge. Es findet vom 10. bis 16. Febraur statt und richtet sich an junge Leute ab 13 Jahren. Auf dem Plan stehen Skifahren, Ausflüge in die Umgebung, Schwimmbadbesuch und mehr. Auch soll Freundschaft zu einer tschechischen gleichaltrigen Jugendgruppe befördert werden. Mehr Informationen und Anmeldung unter der Telefonnummer: 0361/562 33 56 oder per Mail an info@naturfreundejugend-thueringen.de.

Schatzsuche in Heiligenstadt

Ein Erlebniswochenende für Schülerinnen und Schüler der 4. bis 7. Klasse bietet das Team des Marcel-Callo-Hauses in Heiligenstadt an. Wer Lust auf eine Schatzsuche hat, sei herzlich willkommen. Es geht um Schätze aller Art. Gemeinsam soll erforscht werden, was einen Schatz ausmacht und wie jemand für andere zum echten Schatz werden kann. Termin ist Freitag, 2. Februar, 18 Uhr, bis Sonntag, 4. Februar, 13 Uhr. Informationen und Anmeldungen telefonisch unter 03606/667 409 oder per E-Mail an kurse@mch-heiligenstadt.de.

Schreibwerkstatt in Heiligenstadt

Rund ums Schreiben von Geschichten dreht sich eine Schreibwerkstatt bei der Frauenbildungs- und -begegnungsstätte „Ko-ra-le“ in der Kreisstadt. Vier Abende soll es ab dem 1. Februar, 18 Uhr, geben. Zunächst geht es um Gründe und Themen, aus denen Geschichten entspringen. „Wir starten gemeinsam mit dem intuitiven Schreiben und tasten uns dann gemeinsam an das Format Kurzgeschichte heran“, heißt es aus der „Ko-ra-le“. Die Leitung haben Sara Schulz und Teresa Werner, Informationen und Anmeldung telefonisch unter 03606/603 673 oder per E-Mail an anmeldung@ko-ra-le.com.