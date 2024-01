Westhausen. In Westhausen wird eine Straße zu einem Neubaugebiet freigegeben. Ihr Name ist deutschlandweit bislang einzigartig.

Nach neun Monaten Bauzeit wurde mit dem symbolischen Zerschneiden des Bandes am Montag in Westhausen die Zufahrtsstraße zu einem Neubaugebiet eingeweiht und an die Gemeinde übergeben. Michael Richter hatte gemeinsam mit seinem Schwiegervater Frank Wagner das Grundstück einer ehemaligen Gärtnerei erworben und daraus Bauplätze für Einfamilienhäuser geschaffen.