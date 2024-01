Dingelstädt. In Dingelstädt kommt es zum Zusammenprall zweier Fahrzeuge. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

In der Mühlhäuser Straße in Dingelstädt kam es am Sonntagabend gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Nach Auskunft der Polizei kollidierten an der Ampelkreuzung zur Gartenstraße zwei Fahrzeuge.

Die beiden Fahrerinnen verletzten sich bei dem Aufprall leicht und mussten zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht werden, heißt es weiter. Die Ursache des Unfalls wird derzeit durch Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermittelt.

red