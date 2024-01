Bernterode. Im Eichsfeld bricht in einem Wohnmobil ein Feuer aus. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

In Bernterode bei Heiligenstadt brannte am Sonntagnachmittag ein Wohnmobil in der Straße „An der Chaussee“ komplett aus. Das Feuer brach nach Polizeiangaben vermutlich im Motorraum während der Fahrt aus. Der Sachschaden wird von den Beamten auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Während der Einsatzmaßnahmen musste die Fahrbahn für mehr als zwei Stunden voll gesperrt werden. Erst nachdem die Löscharbeiten beendet und das Fahrzeug geborgen war, konnte die Straße wieder freigegeben werden. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden, teilt die Polizei mit.

red