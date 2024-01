Eichsfeld. Gedenkstunde, Erste-Hilfe-Kurs und offene Türen in einer Schule. Hier gibt es Nachrichten aus dem Eichsfeld kurz und knapp.

Gedenkenstunde für Opfer des Nationalsozialismus

Seit dem Jahr 1996 ist der 27. Januar in Deutschland offizieller „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“. Die Gemeinde Niederorschel möchte ein Zeichen setzen, gegen Gleichgültigkeit und das Vergessen, gegen die Verharmlosung deutscher Schuld und Verantwortung, gegen das Fortbestehen rechter Ideologie und rechtsextremer Aktivitäten in Alltag und Gesellschaft und lädt am Samstag, 27. Januar, um 14 Uhr zu einer Gedenkstunde ein. Wie der Bürgermeister der Gemeinde Niederorschel, Ingo Michalewski (CDU) mitteilt, findet die Veranstaltung am Denkmal für die Opfer des KZ-Außenlagers Niederorschel, Bahnhofstraße 51, statt.

Worbiser Gymnasium öffnet seine Türen

Das Staatliche Gymnasium „Marie Curie“ in Worbis lädt am Samstag, 27. Januar, von 10 und 14 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Neben Schüleraufführungen und Experimenten können die Gäste die Vielfalt der Fachbereiche kennenlernen. Für die kleinen Gäste gibt es eine Schulrallye, um die Schule spielerisch zu entdecken. Das Kollegium sowie Schüler stehen für Gespräche bereit und gewähren Einblicke in den Schulalltag sowie die Angebote. Interessierte Eltern können sich zudem über den Profilunterricht informieren, der zum Schuljahr 2024/2025 für die Klassenstufe 5 eingeführt wird. Alle Interessierten sind willkommen.

DRK bietet neuen Kurs in Erster Hilfe

Den nächsten Lehrgang zur Ausbildung in Erster Hilfe bietet der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes am kommenden Samstag, 27. Januar, in Worbis in der DRK-Geschäftsstelle, Ohmbergstraße 2, an. Der Kurs beginnt um 8 Uhr und endet um 16 Uhr. Die Teilnahme kostet 50 Euro. Interessierte werden gebeten, sich unter www.drk-eichsfeld.de anzumelden.

Vortrag zum Thema Atemnot bei Weender Visite

Wenn man bereits bei einfachen Haushaltstätigkeiten schnell außer Atem gerät, kann sowohl die Lunge als auch das Herz schuld sein. Aufschluss gibt in vielen Fällen eine einfache Ultraschalluntersuchung des Herzens (Echokardiographie), wobei weitere leicht durchzuführende Untersuchungen empfehlenswert sein können. Im ersten Experten-Vortrag der „Weender Visite“ geht Pneumologie-Chefarzt Wolfgang Körber ausführlich auf die Ursachen von Luftnot ein und zeigt entsprechende Behandlungsmaßnahmen auf. Den Vortrag „Atemnot – Ist es die Lunge oder das Herz?“ gibt es am Dienstag, 23. Januar, um 18 Uhr im Krankenhaus Neu-Mariahilf, Waldweg 9, in Göttingen. Der Eintritt frei. Es braucht keine Voranmeldung zu der Veranstaltung, teilt das Krankenhaus mit.

