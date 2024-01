Heiligenstadt. Das Eichsfelder Kulturhaus zeigt beeindruckende Bilder. Hinter ihnen aber steckt eine besondere Intention.

„Wenn viele kleine Leute …“ – Eine Schule am Rande Mombasas steht im Mittelpunkt einer Ausstellung, die in den nächsten Monaten in der Galerie des Eichsfelder Kulturhauses in Heiligenstadt zu sehen ist.

Mit den Bildern dieser Ausstellung nimmt Lutz Eger die Gäste mit nach Mombasa, wo er mit seiner Familie als Mitglied einer Reisegruppe des Klettbacher Vereins „EducAid Kenya“ im Jahr 2019 die „St. Elisabeth-Academy“ am Rande eines Slums besuchte.

Welchen Eindruck die Begegnung mit den überwiegend tief religiösen Menschen in ihrem schulischen und häuslichen Umfeld hinterließ, können die Bilder nur eingeschränkt wiedergeben, wie er selbst sagt. Den Gedanken zu vertiefen, dass grenzüberschreitendes soziales Engagement hilft, Kindern – ob Christen oder Muslimen – eine für sie sonst unerreichbare Schulbildung und eine tägliche warme Mahlzeit zu ermöglichen, ist die Vision der Ausstellung.

Die Eröffnung findet am Mittwoch, 24. Januar, um 19 Uhr statt. Die Ausstellung selbst kann dann bis zum 31. Mai besucht werden. Geöffnet für Besucher ist sie dienstags und mittwochs von 9 bis 14 Uhr, donnerstags von 9 bis 17 Uhr und fretags von 9 bis 11.30 Uhr. Es seien auch weitere Termine nach Vereinbarung möglich, sagt Kulturhauschefin Marie-Christin Liese. Der Eintritt ist frei.