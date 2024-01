Bischofferode. Eichsfelder Geschäftsfrau hat mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Trotzdem ist ihr und anderen Unternehmern das Gemeinwohl wichtig.

Schwierig ist derzeit die Situation vieler Unternehmen. Auch Ute Böhme, Inhaberin der Bodemühle Redemann in Bischofferode, macht sich Gedanken um die Zukunft. Schließlich handelt es sich bei der Mühle um eine, die seit 1855 in Familienbesitz ist und bis heute betrieben wird. Trotz aller Herausforderungen, und davon gibt es gerade nicht wenige, will die Unternehmerin den Kopf nicht in den Sand stecken. Im Gegenteil, sie denkt auch an das Gemeinwohl.