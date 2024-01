Struth. In einem Eichsfelder Dorf wird gefeiert. Der Kirmesverein dort lädt jetzt zu einer Party ein.

Der Struther Kirmesverein hat auch in diesem Jahr einiges vor und lädt Einheimische und Gäste wieder zum Mitfeiern ein. Los geht es am Samstag, dem 27. Januar, mit der Jägermeisterparty. Sie steigt in der Eventhalle in der Annabergstraße. Der Startschuss fällt um 21 Uhr, teilt Tobias Henning mit. Freuen darf sich das Partyvolk an diesem Abend auf Just‘n‘June, Tjuden, Pisca De Ponte, NAIC., Aaron Löffelholz, Paul Prime und das DJ Tiro, die für ordentlich Stimmung sorgen wollen.

Bis zum Kirchweihfest in dem Eichsfelddorf dauert es zwar noch, doch der Kirmesverein, der rund 120 Mitglieder zählt, hat auch dafür schon Pläne geschmiedet. Eröffnet wird das Fest am 16. Oktober mit einem Fassbieranstich und Blasmusik. Am 18. Oktober gibt es dann die Kirmesbeats 2.0 mit verschiedenen Künstlern. Am Tag darauf wird weitergefeiert bei der Kirmes-Partynacht mit Biba und die Butzemänner. Am 20. Oktober laden die Gastgeber Jung und Alt schließlich zum Familiennachmittag ein, abends ist Tanz, dann spielt die Band Oakfield auf. Zum krönenden Abschluss der Kirmes gibt es am 21. Oktober noch einen Frühschoppen.

red