Hohengandern. Eigentlich könnten junge Eichsfelder Nachwuchsfeuerwehrleute das Geld selbst gut gebrauchen. Aber sie zeigen Herz und geben es weiter. Empfänger sind schwerkranke Kinder.

Als am vergangenen Samstagvormittag in Hohengandern die Feuerwehr mit mehreren großen Fahrzeugen unterwegs war, war es noch bitterkalt. Bei Minusgraden ging es in drei Gruppen auf die „Baumsuche“. Die ausgedienten Weihnachtsbäume hatten die Einwohner vor ihre Türen gelegt. Da galt es aber manchmal wirklich, Adleraugen zu haben, da ab und an Schnee gegen die Bäume oder vor die Büsche flog.