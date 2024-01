Eichsfeld. Die Eichsfelder Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall der sich bereits im Dezember 2023 ereignete. Auch der flüchtige Unfallbeteiligte wird gesucht.

Bereits am 21. Dezember 2023 ereignete sich auf der Landstraße 1015 zwischen Rüdigershagen und Hüpstedt ein Verkehrsunfall. In den Serpentinen zwischen den beiden genannten Ortschaften kollidierten zwei Pkw mit dem jeweiligen Außenspiegel. Einer der beteiligten Fahrer entfernte sich nach dem Unfall, ohne sich mit dem anderen Unfallbeteiligten in Verbindung zu setzen.

Vermutlich entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden, heißt es im Polizeibericht am Dienstag. Der Fahrer des unfallbeteiligten Fahrzeugs oder Zeugen, die Hinweise zum Unfall, den Unfallfahrzeug oder den Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

red