Eichsfeld. In einer Eichsfelder Pfarrgemeinde sammleten die Sternsinger über 10.000 Euro Spenden. Musicalfans sind nach Heiligenstadt eingeladen. Weitere Nachrichten finden Sie hier kurz und knapp.

Auszüge aus Webbers Meisterwerken im Kulturhaus

Die zweistündige Show zu Ehren eines der größten Musicalkomponisten aller Zeiten „Andrew Lloyd Webber Musical Gala 2024“ gastiert am Samstag, 3. Februar, um 19.30 Uhr im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt. Zu erleben sind Auszüge aus Webbers Meisterwerken Das Phantom der Oper, Cats, Jesus Christ Superstar, Evita, Sunset Boulevard, Starlight Express, Aspects of Love, Liebe stirbt nie, Song and Dance. Karten sind an der Theaterkasse des Eichsfelder Kulturhauses Dienstag und Mittwoch von 9 bis 14 Uhr, Donnerstag von 9 bis 17 Uhr, Freitag von 9 bis 11.30 Uhr sowie nach Absprache erhältlich. Die Theaterkasse ist unter der Telefonnummer 03606/608060, per Mail unter kulturhaus@kreis-eic.de sowie per WhatsApp unter 03606/608067 erreichbar. Karten könnena auch online unter www.eichsfelder-kulturhaus.de gebucht werden.

Schaurücken mit Pferden im Heiligenstädter Stadtwald

Pferde als ideale Arbeitspartner im Wald – ihre hohe Wendigkeit und schonende Rückung machen ihren Einsatz, insbesondere unter Naturschutzaspekten, häufig sinnvoller als der Einsatz von Forstmaschinen, heißt es aus dem Heiligenstädter Rathaus. Am Samstag, 3. Februar, sind daher alle interessierte Bürgerinnen und Bürger zum „Schaurücken“ in den Heiligenstädter Stadtwald eingeladen. Von 9.30 bis etwa 14 Uhr zeigt der Forstbetrieb Ludewig, wie Baumstämme mit Pferden aus dem Wald geschliffen werden. Treffpunkt ist der Holzplatz Rodost im oberen Pferdbachtal auf der rechten Seite der Landstraße L1006. Für die Waldbegehung wird festes Schuhwerk empfohlen.

Haynröder Karnevalisten feiern Jubiläum

Der Haynröder Carneval Club lädt zu einer Jubiläumssaison ein. Seit 25 Jahren begeistern die Karnevalisten ihre Gäste aus nah und fern. Zum Auftakt der diesjährigen Saison wird am Freitag, 2. Februar, um 19.30 Uhr mit Demme Beats zum Weiberkarneval in die Salzbornhalle eingeladen. Einen Tag später startet der Jubiläumsumzug um 13 Uhr durch den Ort. Am 10. Februar werden beim Büttenabend in der Salzbornhalle ab 19.11 Uhr die Lachmuskeln strapziert. Einen Tag später, 11. Februar, wird ab 14.30 Uhr zum Kinderkarneval eingeladen. Am Rosenmontag wird ab 10 Uhr zum Frühshoppen eingeladen.

Spaziergang durch das abendliche Göttingen

­Wenn am Abend die Geschäfte schließen, wechselt die Göttinger Altstadt ihren Rhythmus und das Kulturleben erwacht. Die Tourist-Information Göttingen lädt dazu ein, den Tag bei dem Stadtrundgang „Abseits der Hektik – Ein Spaziergang durch das abendliche Göttingen“ am Freitag, 2. Februar, um 18 Uhr ausklingen zu lassen. Die Teilnehmer erfahren spannende Geschichten über ein Dorf namens „Gutingi“ und wie daraus Göttingen wurde. Sie begegnen bekannten Namen wie Heinrich Heine und Heinz Erhardt, James Cook und Georg Friedrich Händel. Neben geschichtsträchtigen Orten ist die vielfältige Göttinger Kulturlandschaft Thema dieser Stadtführung. Die Führung dauert etwa 90 Minuten und startet vor der Tourist-Information Göttingen, Markt 8. Karten sind für 9 Euro pro Person online www.mein-goe.de.

Obstbäume richtig beschneiden

Hochstämmige Obstbäume sind langlebige Gehölze, die bei guter Pflege ein Ertrags- und Lebensalter von fünfzig bis einhundert Jahren erreichen. Im Vordergrund steht in den ersten Jahren nicht der Fruchtertrag, sondern ein zügiger Aufbau des Kronengerüsts. Dieser erfolgt mit Hilfe des sogenannten Erziehungsschnitts. Das Gut Herbigshagen lädt daher zum Kurs „Erziehung muss sein: Obstbaumschnitt für Fortgeschrittene“ am Samstag, 27. Januar, von 10 bis 16 Uhr ein. Erkenntnisse aus der modernen Großbaumpflege fließen genauso in den Kurs mit ein wie die Sortenkunde und der Einfluss des Bodens auf die Vitalität des Baumes. Eigene Werkzeuge können mitgebracht werden. Bitte an wetterfeste und strapazierfähige Kleidung denken. Die Teilnahmegebühr beträgt 38 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist unter Telefon 05527/914208 oder per E-Mail an besucherservice@sielmann-stiftung.de erforderlich.

Sternsinger sammeln über 10.000 Euro

Auch in der Pfarrgemeinde St. Martin mit den Orten Hüpstedt, Beberstedt, Helmsdorf und Zella waren die Sternsinger in diesem Jahr unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ und verteilten die Aufkleber mit dem diesjährigen Segensspruch. „Wo sie nicht hingekommen sind, können Aufkleber mit dem Segensspruch aus unseren vier Kirchen mitgenommen werden. Auch können im Pfarrbüro immer noch Spenden für diese wichtige Aktion abgegeben werden“, sagt Pfarrer Günter Christoph Haase. Bisher kam eine beachtliche Spendensumme von insgesamt 10.476,54 Euro zusammen. In Hüpstedt brachte die Sternsingeraktion 4318,06 Euro ein, in Beberstedt 2991,60, in Helmsdorf 1782,30 und in Zella 1384,58 Euro.

Ortsteilrat verteilt seine Mittel an Projekte

Zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung lädt der Ortsteilrat von Wintzingerode am Donnerstag, 25. Januar, ab 19 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus ein. Unter anderem wir die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk Thema sein. Hierzu gibt es Informationen vom Jugendverbandskoordinator. Nach den Mitteilungen des Ortsteilbürgermeisters und der Stadtverwaltung von Leinefelde-Worbis befassen sich die Mitglieder des Rates mit dem Ausgabeplan der Ortsteilratsmittel für diesen Jahr. Ebenso ist am Ende der Sitzung eine Bürgerfragestunde geplant.

