Senioren entdecken die Möglichkeiten ihres Laptops

Das Bildungshaus Marcel Callo in Heiligenstadt lädt interessierte Seniorinnen und Senioren von Montag, 4. März, bis einschließlich Freitag, 8. März, zum Kurs „Mit dem Notebook die digitale Welt erobern – Senioren entdecken die Möglichkeiten ihres Laptops“ ein. Auf dem Gerät der Teilnemher lernen die Teilnehmer verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, sei es im Versenden, Empfangen und Ordnen von E-Mails, Fotos und Dokumenten, im Nutzen digitaler Möglichkeiten und auch im Abschätzen der Gefahren. Voraussetzung ist das Mitbringen des eigenen Notebooks auf Basis von Windows 10. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 03606/667409.

Vortrag zu Ethik im Krankenhaus

Das Evangelische Krankenhaus Göttingen-Weende beteiligt sich am Freitag, 26. Januar, zum zehnten Mal am bundesweit stattfindenden „Tag des Patienten“. Das Motto in diesem Jahr lautet „Ihre Gesundheit, Ihre Stimme! Der schnelle Weg zu Recht und Hilfe im Krankenhaus.“ Am Tag des Patienten wird zu dem Vortrag „Ethik im Krankenhaus“ eingeladen. Dr. Kristin Kotzerke, Chefärztin Spezielle Schmerztherapie und Vorsitzende des Ethikkomitees, hält diesen ab 15 Uhr im Seminarraum 1 im Weender Krankenhaus (Haus 6, 4. Etage). Weitere Informationen unter www.ekweende.de.

Pilgerstammtisch wird im Eichsfeld gegründet

Martina und Helmut Heiland laden für kommenden Freitag, 26. Januar, um 15 Uhr zum Pilgerstammtisch Eichsfeld nach Heiligenstdat ein. Das Treffen findet in der Begegnungsstätte der Caritas in der Schlachthofstraße statt. Bei der Pilgertour des Stammtisches Bremen auf dem Eichsfelder Jakobusweg im vergangenen Jahr war die Idee aufgekommen, sich auch im Eichsfeld regelmäßig zu treffen. Diese Idee soll nun umgesetzt werden. Alle Pilger und Jakobuswegfreunde sind daher willkommen, sich auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Auf viele Teilnehmer bei der Stammtischgründung freut sich schon jetzt das Heiligenstädter Ehepaar.

Von der Pandektengasse und dem Stumpfebiel

Tag für Tag gehen unzählige Menschen durch die Straßen Göttingens. Einige von ihnen wundern sich vielleicht, warum mitten in der Altstadt eine Straße „Neustadt“ heißt oder zu welcher Burg denn die Burgstraße führt. Woher kommen so merkwürdige Straßennamen wie „Papendiek“, „Pandektengasse“ oder „Stumpfebiel“? Unter dem Motto „Vom Papendiek zur Pandektengasse – Göttinger Straßennamen erzählen Geschichte“ findet am Sonntag, dem 4. Februar, eine Stadtführung der Tourist-Information statt. Diese startet um 11 Uhr. Bei dem Stadtrundgang erfahren Interessierete, wie die Straßennamen entstanden sind und was sie bedeuten. Darüber hinaus werden die historischen Hintergründe näher beleuchtet, die zum Beispiel dazu führten, dass manche Göttinger Straßen im Laufe der Zeit gleich mehrfach umbenannt wurden, andere dagegen nie. Die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden und startet vor der Tourist-Information, Markt 8. Karten sind für neun Euro online oder in der Tourist-Information erhältlich. Zusätzlich wird donnerstags bis sonntags zu unterschiedlichen Zeiten die Führung „Rund ums Gänseliesel” geboten.

Bürger können Fragen stellen

Der Ortsteilrat von Breitenholz tagt am Mittwoch, 24. Januar, ab 19 Uhr im Bürgerhaus „Alte Schule“.

Auf der Tagesordnung des öffentlichen Sitzungsteils steht nach den Mitteilungen des Ortsteilbürgermeisters und des Bürgermeisters der Stadt Leinefelde-Worbis ein Beschluss zum Ausgabeplan der Ortsteilratsmittel in diesem Jahr.

Zudem können sich die Bürger mit Fragen und Anregungen an das Gremium wenden.

