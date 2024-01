Niederorschel. Warum Eichsfelder Grundschüler zu Hammer und Säge greifen und einen ganz besonderen „Wahlkampf“ hinter sich haben. Der hat ihnen einen „ersten Platz“ in Deutschland und etwas für die Klassenkasse beschert.

Zum vierten Mal inzwischen hieß es an der Grundschule in Niederorschel, die Wintervögel zu zählen. Ganz viele Schüler und Schülerinnen haben bei der „Stunde der Wintervögel“ mitgemacht. So konnten dem Naturschutzbund (Nabu) Obereichsfeld insgesamt 89 Zählbögen überreicht werden. Aber warum macht die Grundschule das überhaupt?