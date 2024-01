Heiligenstadt. Ein Bündnis „Eichsfeld für Demokratie“ initiiert Demonstrationszug durch Heiligenstadt. Abschluss soll auf dem Marktplatz sein.

In zahlreichen Städten und Kommunen in Deutschland gehen in diesen Tagen hunderttausende Menschen für die Demokratie auf die Straße. Am Samstag, 27. Januar, soll es eine ebensolche Demonstration in Heiligenstadt geben. Sie steht unter der Überschrift „Eichsfeld für Demokratie und Menschenrechte“, heißt es in einer Mitteilung des Bündnisses „Eichsfeld für Demokratie“, das die Demo initiiert und bereits bei der zuständigen Versammlungsbehörde angemeldet hat.

Für eine solidarische und gerechte Gesellschaft

Das Bündnis, so heißt es weiter, sei eine Initiative von Kirchen, Verbänden, Parteien, Vereinen und demokratischer Zivilgesellschaft die sich für eine bunte, solidarische und gerechte Gesellschaft auf den unverrückbaren Säulen des Grundgesetzes einsetzt.

Den Auftakt soll am Samstag ein Friedensgebet in der evangelischen Kirche St. Martin geben, es beginnt um 15.30 Uhr. Im Anschluss werde gegen 16 Uhr der Demonstrationszug auf dem Friedensplatz starten. Geplant ist eine Strecke durch die Innenstadt. Die Abschlusskundgebung werde auf dem Marktplatz von Heiligenstadt stattfinden. Das Bündnis ruft alle Eichsfelder auf, für Demokratie und Menschenrechte einzutreten und hofft auf viele Teilnehmer.