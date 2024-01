Dingelstädt. Die Sanierung des Dingelstädter Hallenbades soll noch in diesem Jahr beginnen. Fördermittel des Bundes werden aber wohl erst im kommenden Jahr fließen.

Die Sanierung des Hallenbades war eines der zentralen Themen des Stadtrates in Dingelstädt am Dienstagabend. Die Durchfinanzierung und Fertigstellung des Projektes bis zum vierten Quartal des kommenden Jahres war eine der Bedingungen des Bundes für die Bereitstellung von Fördermitteln aus dem Programm für kommunale Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur.