Heiligenstadt. Im Festsaal des Alten Rathauses in der Eichsfelder Kreisstadt wird ein besonderer Film gezeigt. Die Witwe von Max Liebermann erzählt darin von ihrem Schicksal

Es ist der 79. Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, der am kommenden Samstag, 27. Januar, begangen wird und eine besondere Rolle beim Heiligenstädter Kulturfreitag spielt. „Das KZ Auschwitz steht sinnbildlich für die Ermordung und Vernichtung des jüdischen Volkes auf deutschem und europäischem Boden sowie vieler weiterer verfolgter Opfergruppen“, sagt Christian Stützer vom Initiativkreis Jüdisches Erbe.

Am 3. Januar 1996 proklamierte der damalige Bundespräsident Roman Herzog den „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ als gesetzlich verankerten Gedenktag mit den Worten: „Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen, erinnert Stützer. Es sei deshalb wichtig, nun eine Form des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirkt. Sie soll Trauer über Leid und Verlust ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken.“

Der Film „Martha Liebermann - Ein gestohlenes Leben“ aus dem Jahr 2022 stellt die letzten Wochen im Leben der Martha Liebermann (1857-1943) in der Reichshauptstadt Berlin in den Mittelpunkt. Die Witwe des berühmten Malers Max Liebermann, welche auch jüdischen Glaubens war, versucht mit Hilfe des Solf-Kreises ihrer sicheren Deportation durch die Nationalsozialisten zu entkommen. „Der Film steht exemplarisch für Tausende von Schicksalen während der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft“, so Stützer. Er wird am Freitagabend im Festsaal des Alten Rathauses in Heiligenstadt gezeigt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Der Abend ist eine Zusammenarbeit des Initiativkreises „Jüdisches Erbe in Heiligenstadt“ mit den Verantwortlichen des Kulturfreitages der Stadt Heiligenstadt, die auch in diesem Jahr wieder an den Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern und somit im Besonderen auch an das Ende der zwölfjährigen Nazidiktatur auf deutschem Boden. „Diese Jahrestage mahnen uns immer wieder neu dazu, dass solch unermessliches Leid nie wieder geschehen darf und alle dazu aufgerufen sind, sich Antisemitismus, Rechtsnationalismus und Fremdenfeindlichkeit entgegenzustellen“, heißt es von den Organisatoren. Sie hoffen, dass sie zum Kulturfreitag um 19.30 Uhr viele Heiligenstädter Bürgerinnen und Bürger sowie deren Gäste im Saal des Alten Rathauses i n der Ratsgasse 9 zu diesem denkwürdigen Filmabend begrüßen dürfen.