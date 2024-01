Dingelstädt. Der Streit um die neue Feuerwehrsatzung führt in Dingelstädt zu personellen Konsequenzen. Jetzt sind die Posten offiziell neu besetzt.

Im Vorfeld der Stadtratssitzung wurden am Dienstag die beiden neuen stellvertretenden Stadtbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Dingelstädt bestellt. Bewerber für den ersten stellvertretenden Stadtbrandmeister war Daniel Günther, der von Bürgermeister Andreas Fernkorn (CDU) seine Ernennungsurkunde erhielt. Er trat sein neues Amt am 24. Januar offiziell an. Gleichzeitig wurde er zum Ehrenbeamten auf Zeit ernannt. Gleiches gilt für Jörg Sander von der Ortsfeuerwehr Struth, der zum zweiten stellvertretenden Stadtbrandmeister bestellt wurde. Hauptamtlicher Stadtbrandmeister ist Andreas Hebestreit aus Breitenworbis.