Eichsfeld. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten fordert „Azubi-Lotsen“. Auch freie Tage vor den Prüfungen ist eine Forderung der Gewerkschaft für Auszubildende.

Der Ausbildungsmarkt im Landkreis Eichsfeld steht unter Druck. Darauf weist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hin. Nach Angaben der Gewerkschafter registriert die Arbeitsagentur im Landkreis 92 unbesetzte Ausbildungsstellen – darunter auch im Gastgewerbe. „Wir haben einen Azubi-Mangel. Gleichzeitig haben in Thüringen 13 Prozent der 20- bis 34-Jährigen keinen Berufsabschluss. Ein Phänomen, das auch viele junge Menschen im Kreis Eichsfeld betrifft. Sie haben damit nicht die besten Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt – auch was den Lohn angeht“, so Jens Löbel. Der Geschäftsführer der NGG Thüringen beruft sich dabei auf Angaben des Bundesinstituts für Berufsbildung.

Jugendliche, die maximal einen Hauptschulabschluss haben, würden immer seltener den Sprung in eine Ausbildung schaffen. „Es kommt darauf an, dass diese Jugendlichen intensiver gefördert werden. Sie müssen für eine Ausbildung fit gemacht werden“, so Löbel. Betriebe sollten auf „Azubi-Lotsen“ setzen. „Die müssten sich aktiv darum kümmern, überhaupt erst einmal an junge Menschen heranzukommen. Dann geht es darum, sie für Ausbildungsberufe zu begeistern. Und wenn Jugendliche beispielsweise Schwierigkeiten beim Lernen haben, kann das für den Betrieb auch bedeuten, drei Jahre lang Nachhilfe anzubieten. Denn das Pensum, das die Berufsschulen haben, überfordert viele junge Menschen“, sagt Jens Löbel.

Die Wirtschaft im Kreis Eichsfeld müsse sich für das neue Ausbildungsjahr besser präparieren. Deshalb fordert die NGG-Thüringen beispielsweise Fahrtkostenzuschüsse in Höhe des Deutschlandtickets für Auszubildende und jeweils zwei freie bezahlte Arbeitstage vor Zwischen- und Abschlussprüfungen. Es sei grundsätzlich notwendig, mehr für den Job-Nachwuchs zu tun.

red