Wanfried. Ein Paar aus dem Eichsfeld wird Opfer einer Körperverletzung. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach Informationen der Polizei Eschwege kam es am späten Mittwochnachmittag in Wanfried zu einem Angriff auf ein Paar aus dem Eichsfeld. Der 44-jährige Mann und die 40-jährige Frau aus Geismar hielten sich zur Tatzeit in der Bahnhofstraße in Wanfried auf dem Parkplatz des dortigen Supermarktes auf, als ein weiteres Pärchen dort erschien.

Der Angreifer ging auf den 44-Jährigen zu und schlug ihn nach dessen Aussage unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, teilt die Polizei mit. Als seine Partnerin dazwischen gehen wollte, wurde sie von einer Frau an den Haaren zurückgezogen, wodurch sie zu Boden fiel. Bei dem Versuch, den Notruf zu wählen, wurde der 40-Jährigen das Handy durch den Täter aus der Hand geschlagen. Anschließend entfernte sich das Pärchen, das von der Polizei wie folgt beschrieben wird:

Der Mann ist etwa Anfang 20, hat eine schmale Figur, kurze Haare an den Seiten und längere Haare am Oberkopf. Er trug eine khakifarbene Jacke und eine dunkle Hose. Die Frau ist ebenfalls etwa Anfang 20, von schlanker Gestalt, dunkelhäutig und hatte zum Zopf gebunden Locken. Sie trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose, so die Polizei.

Der 44-Jährige aus Geismar wurde mit leichten Kopfverletzungen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Handy entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Eschwege unter der Nummer 05651/9250 entgegen.

