Eichsfeld. Von einem Fairkaufladen, Karnevalveranstaltungen, Weiterbildungskursen, einer Einladung für Frauen und Pläne für ein neues Bergwerk und weitere Nachrichten auf einem Blick.

Duderstädter Fairkaufladen erfreut sich großer Beliebtheit

Der Fairkaufladen der Caritas am Schützenring 1 in Duderstadt öffnet montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und montags bis donnerstags von 15 bis 16.30 Uhr, zusätzlich ist jeden ersten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr ein Einkauf möglich. Ein Team von freiwillig Engagierten ermöglicht den Second-Hand-Laden seit 1998. Ziel ist es, gut erhaltene gebrauchte Kleidung, Hausrat, Bücher, Kleinmöbel und mehr zu günstigen und fairen Preisen abzugeben.

Insbesondere sollen sozial Benachteiligte, Bedürftige und Menschen mit wenig Geld die Chance erhalten, sich mit Waren zu versorgen, die sie sich sonst nicht leisten können. Im Jahr 2023 wurden über 8450 Besucherinnen und Besucher und rund 3560 Spenderinnen und Spender gezählt.

„Wir nehmen immer gerne Spenden aus der Bevölkerung und von Unternehmen während der Öffnungszeiten im Laden entgegen“, sagt Corinna Jacobi von der Cariatas Südniedersachsen. Vom 3. Februar bis 1. März sind alle winterlichen Sachen wie Jacken, Pullover, auch lange Hosen, Schuhe, Mützen, Schals im Preis um 50 Prozent reduziert. Zusätzlich wird es eine Bücheraktion geben. Weitere Informationen unter Telefon 05527/981331.

Regelschule stellt sich vor

Zum Tag der Offenen Tür lädt die Regelschule Johann Wolf in Dingelstädt am Samstag, 3. Februar, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr ein. Eltern, Schüler und Ehemalige sind an diesem Tag herzlich willkommen. Um 10 Uhr beginnt der Tag mit einem Kulturprogramm. Zahlreiche Angebote, wie Schülerexperimente in den Naturwissenschaften, Bastel- und Knobelstraßen, vielfältige Ausstellungen, eine Schul-Rallye und vieles mehr laden zum Verweilen ein. Die Grundschüler und Eltern der vierten Klassen erfahren alles über das Konzept der Regelschule und ihnen werden die unterschiedlichen neuen Fachbereiche präsentiert. Der Neigungskurs Kochen und Backen sowie die Klasse 10b sorgen für das leibliche Wohl der Gäste.

Sternsinger einer Pfarrgemeinde sammeln über 19.000 Euro Spenden

In der Pfarrgemeinde St. Jakobus in Uder waren die Sternsinger in diesem Jahr auch unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ unterwegs. Sie haben den Segen zu den Menschen gebracht und Spenden für Kinder in Not gesammelt. Dabei kam in den zwölf Orten der Pfarrei der stolze Spendenbetrag von bisher 19.378,42 Euro zusammen. „Der Dank gilt den Sternsingern und den vielen Ehrenamtlichen, die dazu beigetragen haben, dass die diesjährige Sternsingeraktion so erfolgreich war. Wir wünschen allen ein gesegnetes Jahr 2024“, sagt Diakon Martin Knauft.

Musikantendorf lädt zum Karneval ein

Der Hundeshagener Karnevalverein lädt vom 9. bis 12. Februar zum Karneval in das Musikantendorf ein. Bereits eine Woche vorher, am 3. Februar, wird ab 15 Uhr der Seniorenfasching auf dem Gemeindesaal gefeiert. Am Freitag, 9. Februar startet das Karnevalswochenende mit dem traditionellen Büttenabend ab 19 Uhr. Am Samstag, 10. Februar, wird zum großen Kostümball mit Prämierung der besten Kostüme ab 19 Uhr eingeladen. Für diese Veranstaltung gibt es Karten an der Abendkasse. Einen Tag später taucht der Frauenelferrat ab 19 Uhr zum Weiberfasching in den Hundeshagener Untergrund ab.

Unter dem Motto: „Im Moppibacher Untergrund treiben es die HCV-Narren bunt“ versprechen schaurige Orte, düstere Gestalten und allerlei skurile Untergrundbewohner viel Spaß und einen rauschenden Abend. Karten hierfür gibt es ebenfalls an der Abendkasse. Programmbeginn an allen drei Abenden auf dem Gemeindesaal ist um 20.11 Uhr. Mit dem Rosenmontagsumzug, der sich ab 13.30 Uhr von der Kirche aus in Bewegung setzt, und dem sich anschließenden Kinderfasching ab 15 Uhr auf dem Gemeindesaal, findet die Karnevalsaison im Musikantendorf ihren Abschluss.

Weiterbildung zum Techniker bei der DAA

Die gemeinnützige Bildungseinrichtung DAA-Technikum informiert am Montag, 29. Januar, ab 17 Uhr über die berufsbegleitenden Fortbildungs-Lehrgänge zum Staatlich geprüften Techniker in fünf verschiedenen Fachrichtungen in der Deutschen Angestellten Akademie (DAA) im Rodeweg 20 in Göttingen. Facharbeiter, Gesellen und technische Zeichner der Industrie und des Handwerks aus den Bereichen Elektrotechnik, Datenverarbeitung, Mechatronik, Maschinenbau und Metallverarbeitung, Bautechnik (Hoch- und Tiefbau), Holztechnik und Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik können sich persönlich vor Ort über die Aufstiegsqualifikationen informieren und unter anderem spätere Dozenten kennenlernen.

Besprochen werden an dem Tag Themen, wie Samstagsunterricht, Studienablauf und Aufwand, aktuelle Studieninhalte, eingesetzte Software, Zulassungsvoraussetzungen, Erwerb der Fachhochschulreife sowie Studienfinanzierung unter anderem mit dem neuen „Aufstiegs-BaföG“ und weiteren Förderungsmöglichkeiten. Eine individuelle Beratung zu dem Thema Fortbildung ist an diesem Tag auch möglich. Weitere Information im Internet unter www.daa-technikum.de.

Ernährung von Babys im ersten Lebensjahr

Das erste Lebensjahr eines Menschen ist eine spannende Zeit, die voller Veränderungen ist. Eben erst das Neugeborene im Arm gehalten, wächst und entwickelt sich das Baby täglich. Die Ernährung ist ein wichtiger Bestandteil für eine optimale Entwicklung. Daher lädt das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg am Mittwoch, 7. Februar, von 9 bis 10.30 Uhr zu dem Kurs „Ernährung von Babys im ersten Lebensjahr“ ein. Die Tielnahme an diesem ist wahlweise online oder in Präsenz möglich.

Der Kurs bietet einen Überblick über den Essensfahrplan im ersten Lebensjahr und beantwortet Fragen rund ums Essen und Trinken bis zum ersten Geburtstag. Nadine Huwe, Fachberaterin für Säuglings- und Kinderernährung, leitet den kostenfreien Kurs. Eine Anmeldung ist bis spätestens drei Werktage vor Kursbeginn telefonisch unter 036075/690072 oder per E-Mail an familienzentrum@kerbscher-berg.de erforderlich.

Südharz Kali informiert über Berwerkspläne

Die Südharz Kali GmbH beabsichtigt den Kalisalzabbau im Landkreis Eichsfeld wiederzubeleben. Die Planungen schreiten immer weiter voran. Als Standort für die Errichtung eines neuen Bergwerkes und einer Produktionsstätte favorisiert das Unternehmen zwei Areale in Bernterode bei Breitenworbis. Um über die Pläne zu informieren, sind die Bernteröder am Dienstag, 30. Januar, um 18 Uhr in die Mehrzweckhalle am Schulberg 3 zu einer Einwohnerversammlung eingeladen.

Ein Ausflug in die Geschichte Mühlhausens

Mühlhausen ist mit seinem mittelalterlichen Flair eine der interessantesten Städte in Thüringen. Eine nahezu vollständig erhaltene Stadtmauer, das Rathaus, elf gotische Kirchen, verwinkelte Gassen sowie Bürgerhäuser aus Stein und Fachwerk bestimmen das Gesicht der Stadt. All dies und viel mehr können Gäste der Stadtführung am Samstag, 27. Janaur, von 11 bis 12.30 Uhr entdecken. Zu erfahren ist außerdem alles Wissenswerte und die Geschichte über Mühlhausen. Treffpunkt ist in der Tourist Information, Ratsstraße 20, in Mühlhausen. Weitere Informationen zur Führung unter Telefon 03601/404770 oder im Internet unter www.mhl-kultur.de.

Kindertanztag der Karnevalisten

Bereits zum vierten Mal lädt der Kefferhäuser Carneval Verein am Sonntag, 4. Februar, zum Kindertanztag ein. „Hierbei handelt es sich um eine Karnevalsveranstaltung, bei der ausschließlich Akteure bis 16 Jahren auf der Bühne zu sehen sind. In diesem Jahr haben sich über 160 Kinder dafür angemeldet, die Ihr Können auf der Bühne vorführen möchten“, erklärt Vereinsvorsitzender Pascal John. Das Programm beginnt um 14.30 Uhr. „Wir freuen uns sehr auf unsere Gastvereine, für die Nachwuchsförderung und zum Austausch über verschiedene Themen“, so John. Die Gastvereine kommen aus Büttstedt, Dingelstädt, Effelder, Hüpstedt, Kallmerode, Kreuzebra, Küllstedt, Struth, und Wachstedt.

Einladung zum Frauen-Café

Die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte „ko-ra-le“ lädt am Donnerstag, 1. Februar, von 10 bis 12 Uhr zum Frauen-Café in Heiligenstadt ein. Jede Frau, unabhängig von Alter, Nationalität oder Konfession ist willkommen. Die Einrichtung möchte mit dem Treff Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen geben, um Gespräche zu führen und sich auszutauschen, gemeinsam zu basteln oder kleinere Ausflüge zu machen. Weitere Informationen unter Telefon 03606/603673.

Haynröder Karnevalisten laden zum Jubiläumsumzug ein

Der Haynröder Carnevalclub feiert in diesem Jahr mit vielen Veranstaltungen großes Jubiläum. Höhepunkt wird der Umzug durch den Ort sein. Seit 25 Jahren laden die Mitglieder des Clubs in der fünften Jahreszeit ein. „Wir rechnen mit der Teilnahme etlicher Vereine und Gäste am Jubiläumsumzug“, erklärt Andreas Henschel, Vorsitzender des Haynröder Carnevalclubs. Am Sonntag, 4. Februar, machen sich die Teilnehmer um 13 Uhr auf den Weg durch den Ort.

Fußgängertunnel unter Bürgerstraße gesperrt

Die Unterführung für Fußgänger unter der Bürgerstraße in Höhe des Kasinowegs ist in Göttingen aktuell gesperrt. Der Grund: Die Stufen sind stark beschädigt – es besteht Unfallgefahr bei Benutzung. Wann der Tunnel wieder nutzbar sein wird, steht noch nicht fest, heißt es aus dem Göttinger Rathaus. Der Auftrag zur Reparatur sei bereits erteilt, kann aber erst bei geeigneten Witterungsbedingungen ausgeführt werden. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für die Einschränkungen.

