Leinefelde. Für das Leinefelder Fest der Lämmmerschwänze musste ein neuer Termin gefunden werden. Das ist der Grund für die Verschiebung.

Traditionell wird immer am Wochenende nach Pfingsten zum Fest der Leinefelder Lämmerschwänze eingeladen. In diesem Jahr muss es wegen der am Sonntag, 26. Mai, stattfindenden Kommunalwahlen verschoben werden. Das Stadtfest findet nun am Samstag, 17. August, und Sonntag, 18. August, statt. Auf den neuen Termin haben sich die Vereine und Gewerbetreibenden nach Gesprächen mit der Stadtverwaltung verständigt.

Das könnte Sie auch interessieren:

red