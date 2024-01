Breitenworbis. Auch bei Kindern des Eichsfelds ist Bewegungsmangel ein Thema. Eine Grundschule tut etwas dagegen, der Spaßfaktor kommt nicht zu kurz.

Laufen, Springen, Ballspielen – was eigentlich dem natürlichen Bewegungsdrang von Kindern entspricht, gehört nicht mehr selbstverständlich zu deren Tagesablauf. So spielen viele Kinder am Computer oder schauen fern. Eine Folge davon: Weltweit ist bereits mehr als jedes fünfte Schulkind übergewichtig.

Um Kinder wieder zu mehr Bewegung zu motivieren, hat die Deutsche Herzstiftung das Präventionsprojekt „Skipping Hearts“ (www.skippinghearts.de) initiiert. Denn wer bereits von Kind an einen gesunden Lebensstil mit reichlich Bewegung und bewusster Ernährung pflegt, verringert das Risiko, im Alter am Herzen zu erkranken.

Auch die Grundschule Breitenworbis hat erfolgreich mitgemacht. Die dritten Klassen nahmen an einem zweistündigen Workshop zum Thema Seilspringen teil, berichtet Lehrerin Nicole Kolle. „Nach einem tierischen Aufwärmspiel mit dem Springseil lernten die Schülerinnen und Schüler verschiedene Einzelsprünge kennen.“ Neben dem sogenannten „Basic Jump“, gab es auch „Side Straddle“, „Skier“ und viele andere Sprungtechniken.

Beim Nachmachen der Sprünge konnten die Kinder ihre Koordination unter Beweis stellen. So konnte man schnell einige Talente sehen, die sich auch trauten, vor allen Kindern ihren gelernten Sprung zu zeigen. Noch mehr Geschick und Teamarbeit war bei den Paarsprüngen gefragt. „Insgesamt konnten die Kinder durch die vielen Erfolgserlebnisse neue Motivation und Freude an der Bewegung mit dem Springseil erwerben“, resümiert die Lehrerin.

Die besonders schnellen Springseile, welche die Workshopleiterin zur Verfügung gestellt hatte, können bei Interesse auch über die Schule käuflich erworben werden, so Kolle.

red