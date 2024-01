Heiligenstadt. Die Heiligenstädter Kurparkklinik gehört zu den besten Häusern in Deutschland. Dafür wird von den Mitarbeitern einiges getan.

In der Heiligenstädter Kurparkklinik gibt es in diesen Tagen fast nur strahlende Gesichter, zumindest bei den Mitarbeitern von der Pflegehelferin bis zu den Chefärzten und der Geschäftsführung. Die Deutsche Rentenversicherung hat bestätigt, dass die Heiligenstädter Klinik zu den besten in Deutschland gehört, bis Mittwoch lag sie sogar auf Platz eins, am Donnerstagmorgen auf Rang zwei. „Viel kann da aber nicht mehr passieren, auf dem Treppchen bleiben wir“, sagt Hans-Werner Buhmann, Chefarzt der Orthopädie. 695 Kliniken wurden bewertet, davon 325 im Bereich Orthopädie.