Eichsfeld. Der Heimat- und Verkehrsverband Eichsfeld-Touristik blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2023 zurück. Eichsfeldtage 2024 finden in Großbodungen statt.

Der Heimat- und Verkehrsverband Eichsfeld-Touristik (HVE) in Leinefelde blickt auf ein Jahr mit vielen Aktionen rund um den Eichsfeld-Tourismus zurück. Besonders auf seinen Messebesuchen konnte der Verband das Eichsfeld bekannter machen. „Das Interesse an der Region Eichsfeld war sehr groß“, berichtet HVE-Geschäftsführerin Ute Morgenthal. „Unsere aktuellen Printprodukte, wie der Urlaubsplaner Eichsfeld, die Aktivkarte Eichsfeld und verschiedene Flyer fanden regen Absatz.“ Im vergangenen Jahr sei das HVE-Team auf vielen Messen im In- und Ausland vertreten gewesen. Stationen waren der Winterwandertag in Fichtelberg, die Rennrodel-/Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof, das 40-jährige Jubiläum des Kolping Ferienparadieses Pferdeberg bei Duderstadt sowie die Landesgartenschau in Bad Gandersheim.

Mit zwei Bau-Aktionen hat der Verband den Eichsfeld-Wanderweg ansprechender gestaltet. An der Sulbergwarte Duderstadt und vor dem Seulinger Sonnenberg wurden zwei neue Waldschänken, das sind überdachte Sitzgruppen, neu eingerichtet. Baumaßnahmen wurden außerdem in der Geschäftsstelle des HVE im Leinefelder Bahnhof durchgeführt. Der Eingangsbereich und die Sanitäranlagen wurden erneuert und im ehemaligen Archivraum zwei neue Arbeitsplätze geschaffen.

Steigende Mitgliederzahlen im Verband

Zufrieden zeigte sich der Verband auch mit seinen Mitgliederzahlen. Nach den Gemeinden Großbartloff und Büttstedt im Jahr 2021 sowie den Gemeinden Haynrode und Breitenworbis mit Bernterode 2022, trat im Jahr 2023 auch die Gemeinde Geisleden dem touristischen Dachverband des Eichsfelds bei.

Einen Ausblick auf das Veranstaltungsjahr 2024 gab Gerold Wucherpfennig. „Nachdem sich der Eichsfelder Bauernmarkt über mehr als 4000 Besucher freute und in Tiftlingerode zum 25. Mal der Eichsfelder Wandertag stattfand, stehen auch in diesem Jahr einige Veranstaltungen auf dem Plan“, erklärte der HVE-Vorsitzende. „Besonders freuen wir uns auf die Eichsfeldtage.“ Das gemeinsame Fest der Eichsfelder stärke Heimatgefühl und Regionalbewusstsein und solle eichsfeldisches Brauchtum pflegen. 2024 werden Feierlichkeiten zu den Eichsfeldtagen vom 7. bis zum 16. Juni in Großbodungen ausgerichtet.

Zudem seien verschiedene Projekte in der Planung, um die touristische Infrastruktur weiter zu stärken. „Unter anderem können sich die Radfahrer und Wanderer in Bilshausen und in Lindau auf eine neue Sitzgelegenheit freuen“, verspricht Gerold Wucherpfennig.

Weitere Informationen gibt es auch unter www.eichsfeld.de.

