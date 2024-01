Eichsfeld. Die Mitglieder des Rasse-Geflügelvereins Leinefelde-Hundeshagen sprechen vom Ende einer Ära. Nach über 40 Jahren haben sie ihren bisherigen Vorsitzenden verabschiedet und einen Nachfolger gewählt.

„Die Geflügelzucht ist Liebhaberei. Wir versuchen als Züchter, so nah wie möglich an die Vorgabgen des Standards heranzukommen.“ Der Mann, der dies sagt, ist in Kreisen der Geflügelzüchter kein Unbekannter. Eduard Maulhardt aus Hundeshagen ist aufgrund seines Engagements in der Geflügelzucht und seiner Erfolge auch weit über die Landkreisgrenzen hinweg bekannt.