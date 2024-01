Eichsfeld. Tipps für Gründer, das Wahlprogramm der freien Wähler, ein Nachmittag für Großeltern und Enkel und mehr. Hier gibt es Nachrichten für das Eichsfeld kurz und knapp.

Kostenfreie Gründungsberatung

Der Verein Coworking Eichsfeld bietet allen, die sich selbstständig machen möchten, eine kostenlose Gründungsberatung in seinen Räumen in Heiligenstadt an. Alle zwei Monate, an jedem ersten Mittwoch, gibt es die Möglichkeit des gemeinsamen Austauschs. Experten des Thüringer Zentrums für Existenzgründungen und Unternehmertum begleiten die Gründungen Schritt für Schritt, unterstützen bei der Erstellung eines Business- und Finanzplans und vermitteln Wissen in Seminaren und Workshops.

Der erste Beratungstermin findet nach Anmeldung am 7. Februar statt. Weitere Termine sind am 3. April, 5. Juni, 7. August, 9. Oktober und 4. Dezember. Individuelle Terminabstimmung bei Anke Hartung unter der Nummer 036202/26266 oder per E-Mail an ahartung@parisat.de.

Ein Nachmittag für Großeltern und Enkel

Großeltern spielen im Leben der Enkel eine wichtige Rolle. Die Kleinen finden es wunderbar, dass Oma und Opa viel Zeit und Verständnis für sie aufbringen. Unverzichtbar sind sie auch für den Erhalt von Familientraditionen und die Vermittlung des Glaubens. Das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt bietet am Dienstag, 6. Februar, von 16 bis 17.30 Uhr einen gemeinsamen Nachmittag für Großeltern und ihre Enkel an.

Dabei können sie bei Musik oder kreativen Aktionen Zeit miteinander verbringen. Das Thema des Nachmittags lautet „Fasching“, daher sind auch Kostüme gern gesehen. Die Teilnahme kostet acht Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder. Im Preis enthalten sind Kaffee und Kuchen sowie Bastelmaterial. Anmeldung bis fünf Tage vor Kursbeginn unter 036075/690072 oder familienzentrum@kerbscher-berg.de.

Freie Wähler beraten über Wahlprogramm

Im Deutschen Haus in Dingelstädt treffen sich am Dienstag, 30. Januar, um 19 Uhr die Freien Wähler Eichsfeld, um sich auf die kommenden Wahlen vorzubereiten. Im Mittelpunkt des Abends steht der Austausch über das Wahlprogramm. Außerdem soll der Terminplan für die anstehenden Kommunalwahlen festgesetzt werden. Ende Februar ist auch die Aufstellungsversammlung für die Kreistagsliste geplant. Das Treffen ist öffentlich. „Interessierte und engagierte Bürgerinnen und Bürger sind jederzeit bei den Freien Wählern herzlich willkommen“, lässt Kreisvorsitzender Michael Gaßmann verlauten.

Ukraine-Krieg im Fokus

Immo Rebitschek, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte der Universität Jena, spricht im Rahmen des Eichsfeldforums am Montag, 5. Februar, um 19.30 Uhr im Marcel-Callo-Haus Heiligenstadt über den Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Die Veranstaltung gibt einen Einblick in die historischen und aktuellen Verbindungen zwischen den beiden Ländern. Darüber hinaus wird aufgezeigt, wie ihre Geschichte in dem aktuellen Konflikt instrumentalisiert wird. Der Eintritt ist frei.

Chance für Geflüchtete

Vom 30. Januar bis 1. Februar veranstaltet die Bundesagentur für Arbeit in Nordhausen im Rahmen des Job-Turbos digitale Aktionstage, um arbeitsuchende Geflüchtete und bundesweit rekrutierende Unternehmen zusammenzubringen. Geflüchtete, die den Integrationskurs abgeschlossen haben, können virtuell verschiedene Arbeitgeber treffen und ihre Beschäftigungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten kennenlernen, teilt Tabea Meyer von der Arbeitsagentur mit.

In jeweils einstündigen Veranstaltungen zwischen 10 und 16 Uhr geben die Unternehmen einen ersten Einblick, wie der Einstieg in die jeweilige Firma gelingen kann, welche offene Stellen zu besetzen sind und welche Qualifizierungsmöglichkeiten angeboten werden. Außerdem berichten Mitarbeitende mit Zuwanderungsgeschichte über die eigenen Erfahrungen. Darüber hinaus informieren auch die Familienkasse und Jobcenter über ihr Leistungsangebot im Rahmen einer Arbeitsaufnahme. Informationen zu den digitalen Aktionstagen, zu den beteiligten Unternehmen und zu den Terminen gibt es unter https://www.arbeitsagentur.de/k/job-turbo-aktionstage. Eine Anmeldung und Registrierung ist nicht erforderlich.

Fest in der Villa Lampe

Mit einem Tag der offenen Tür feiert die Jugendeinrichtung Villa Lampe am Sonntag, 28. Januar, das Don-Bosco-Fest. Beginn ist um 11 Uhr mit einem Festgottesdienst mit Bischof Ulrich Neymeyr. Im Anschluss sind Interessierte und Freunde zu Begegnung und Information eingeladen. Es gibt einen Einblick in die Arbeit und Projekte mit und für die jungen Menschen, dazu ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein mit Musik, Reativ- und Mitmachaktionen.

