Eichsfeld. Für Samstag ist ein Auto-Korso durch Teile des Landkreises Eichsfeld genehmigt. Mittlerweile steht auch die Strecke fest. Auf zwei Bundesstraßen kann es daher zu Verkehrsbehinderungen ab 13.30 Uhr kommen.

Die Versammlungsbehörde des Landkreises Eichsfeld hat den angemeldeten Autokorso bestätigt. Angemeldet wurde dieser nach Informationen dieser Zeitung von einem Mann aus Kelbra im Landkreis Mansfeld-Südharz. Am Samstag, 27. Januar, versammeln sich die Teilnehmer an der Heiligenstädter Salzhalle in Richtung Siemerode. Überschrieben ist die Aktion mit: „Wir sind noch lange nicht fertig“.