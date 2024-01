Göttingen / Eichsfeld. In der Eichsfelder Nachbarstadt erschnüffeln speziell trainierte Hunde Krankheitsbefall an den städtischen Bäumen. Das könnte der Heiligenstädter Bauhof auch gebrauchen.

Wenn Hunde an Bäumen schnüffeln, dann ist das nichts Besonderes, sondern liegt in deren Natur. In Göttingen aber haben einige der Vierbeiner mit dem Schnüffeln an Bäumen eine ganz besondere und wichtige Aufgabe. „Die Stadt Göttingen setzt in einem innovativen Ansatz zur Erhaltung der städtischen Bäume zusätzlich zu den regelmäßigen Baumkontrollen sogenannte Pathogenspürhunde ein“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Die Hunde könnten mögliche Krankheiten (Pathogene) frühzeitig erkennen, bevor sie für das menschliche Auge sichtbar seien.