Eichsfeld. In zwei Eichsfeldstädten wird am Wochenende zu Demonstrationen für die Demokratie aufgerufen. Heiligenstadt und Duderstadt wollen ein Zeichen setzen.

Während in Heiligenstadt am Samstag ab 15.30 Uhr zu einem Friedensgebet in der St.-Martin-Kirche und einem anschließenden Marsch zum Marktplatz mit Abschlusskundgebung aufgerufen wird, um für die Demokratie ein Zeichen zu setzen, ist eine ähnliche Aktion auch in Duderstadt geplant, allerdings für Sonntag.

„Am 28. Januar 2024 um 14 Uhr wollen wir im Bereich der oberen Marktstraße, zwischen Basilika St. Cyriakus und dem historischen Rathaus, gemeinsam ein Zeichen gegen den zunehmenden Rechtsextremismus sowie gegen die Vertreibungspläne der AfD setzen“, heißt es in einem Aufruf.

Diese Demonstration sei ein Aufruf zur Einigkeit und Solidarität aller, die sich für Toleranz, Vielfalt und Demokratie einsetzen. „Wir möchten gemeinsam zeigen, dass Hass, Diskriminierung und Ausgrenzung keinen Platz in Duderstadt haben“, schreibt das Organisationsteam. Dahinter stehen die FDP und „Die Partei“.

Es sei an der Zeit, sich aktiv gegen die zunehmende Bedrohung der gesellschaftlichen Mitte durch extreme Rechte zu positionieren. „Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich uns anzuschließen und gemeinsam für eine offene, inklusive und demokratische Gesellschaft einzustehen. Eure Teilnahme ist entscheidend, um ein starkes Zeichen für Menschlichkeit und gegen die Spaltung unserer Gemeinschaft zu setzen.“

Gebeten wird zudem darum, Freunde, Familie und Nachbarn mitzubringen, „damit wir gemeinsam eine lebendige, vielfältige und tolerante Stadt verteidigen können“. Der 28. Januar 2024 solle ein Tag des Zusammenhalts und der gemeinsamen Verantwortung für die demokratischen Grundwerte sein, für ein Duderstadt, das für Offenheit, Gleichberechtigung und Zusammenhalt stehe.