Niederorschel. In einer Eichsfelder Grundschule lassen sich die Schüler von den sportlichen Ereignissen des Jahres zu mehr Bewegung motivieren. Unterstützung erhalten sie dabei von außerhalb.

Das Bildungsministerium hat das Jahr 2024 zum „Jahr des Schulsports“ auserkoren. Hintergrund ist, dass dieses Jahr von sportlichen Highlights geprägt sein wird. Nicht nur die olympischen Sommerspiele und die Fußball-Europameisterschaft der Herren stehen an, sondern auch zahlreiche andere Großevents, wie etwa die Europameisterschaften im Handball, die Weltmeisterschaften im Eiskunstlauf oder die Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren.

„Sport begeistert. Er hält körperlich und emotional fit. Außerdem fördert er unsere Gesundheit und unterstützt beim sozialen Lernen. Genau das sollen unsere Schüler und Schülerinnen auch lernen“, erläutert Stefanie Müller, Verantwortliche für Presse und Nachhaltigkeit der Grundschule Niederorschel. „Wir als bewegungsfreundliche Grundschule Thüringens sind da natürlich mit dabei und haben die erste Januarwoche bereits aktiv gestartet.“

Am 11. Januar wurde die „bewegte Pause“ umgesetzt. Dabei wurde eine Hofpause verlängert, der Sportinator-Tanz mit allen Klassen durchgeführt und anschließend in den acht Klassen das Bewegungs- und Reaktionsspiel „Drehwurm“ gespielt, bis alle aus der Puste waren.

Einen Tag später besuchte Michael Hirschel die Schule mit einer seiner Schulpartys. Jede Klassenstufe übte etwa 90 Minuten lang verschiedene Tänze bei ihm ein. Um 11 Uhr versammelten sich dann alle Schüler in der Turnhalle, um 45 Minuten lang ihr Gelerntes zu zeigen.

Die Klassenstufen bei den Proben von Michael Hirschels Tänzen. © Grundschule Niederorschel | Patricia Rusch

Zahlreiche Eltern und Großeltern waren gekommen, um ihren Schützlingen beim Tanzen zuzusehen. „Die Kinder hatten einen enormen Spaß an der Bewegung, wurden rhythmisch geschult und ihr Wir-Gefühl wurde gestärkt. Dies war ein gelungener sportlicher Jahresauftakt“, freut sich Stefanie Müller.

In den nächsten Wochen und Monaten werden zahlreiche Sportevents in und mit der Grundschule Niederorschel stattfinden. Als nächstes freue man sich bereits auf die Teilnahme am Wettkampf „Mach’s mit, mach’s nach, mach’s besser!“ Der ist Ende Februar in Heiligenstadt, wo acht Kinder die Bildungseinrichtung vertreten werden, so Müller.

Der Tanzlehrer Michael Hirschel bietet seine sogenannten Schulpartys an, um Grundschüler zu Bewegung und Sport zu animieren. Erstmals stellte er sein Konzept im September 2007 an einer Schule im Altenburger Land vor. Inzwischen baute der ehemalige Animateur und Aerobictrainer das Projekt weiter aus und ist damit in verschiedenen Schulen unterwegs.

red