Dingelstädt. Ein Mann übergießt in Dingelstädt Autos mit einer unbekannten Flüssigkeit. Die Polizei ermittelt.

Eine ungewollte „Verzierung“ erhielten am Samstag zwei Fahrzeuge in Dingelstädt. Gegen 4.20 Uhr war nach Angaben der Polizei ein derzeit noch unbekannter Mann in der Steinstraße unterwegs und übergoss mit einer gelblichen Flüssigkeit die beiden vor einem Wohnhaus geparkten Autos des Geschädigten.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden von der Flüssigkeit Proben genommen. Die weiteren Ermittlungen laufen, teilt die Polizei mit.

red