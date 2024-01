Eichsfeld. Das Eichsfeld schloss sich am Wochenende den bundesweiten Demonstrationen für Demokratie und Menschenrechte an. Das gibt Anlass zur Hoffnung.

Die Demonstrationen für Demokratie und Menschenrechte in Deutschland zeigen, dass immer mehr Menschen die Bedrohung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in unserem Land nicht länger hinnehmen. Auch im Eichsfeld setzte die Bevölkerung am Samstag ein wichtiges Zeichen.