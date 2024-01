Rengelrode. In einem Eichsfelddorf stiehlt ein Unbekannter das Kennzeichen eines Autos. Doch dabei bleibt es nicht.

Gleich dreifach hatte es eine unbekannte Person auf ein Auto im Rengelröder Steinbergsweg abgesehen. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Fahrzeug nicht nur das hintere Kennzeichen gestohlen, es wurden auch Stahlnägel unter den Rädern platziert, sodass diese beim Losfahren beschädigt worden wären.

Darüber hinaus, so die Polizei, wurde an einem der Hinterreifen ein kleiner Brand verursacht und dieser dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Die Beamten nahmen vor Ort eine Anzeige auf.

red