Heiligenstadt. Ein Autofahrer stellt in Heiligenstadt sein Auto ab. Als er zurückkehrt, erlebt er eine unschöne Überraschung

In der Heiligenstädter Leinegasse stellte am Freitag zwischen 14.30 und 16.20 Uhr ein Autofahrer sein Fahrzeug in einer Parklücke ab. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Auto durch ein unbekanntes Fahrzeug an der vorderen linken Ecke angefahren.

Dabei wurde der Kotflügel sowie der Scheinwerfer beschädigt. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei mit etwa 4000 Euro. Anhand der Spurenlage vermuten die Beamten, dass vor Ort ein Lkw gewendet und dabei das Fahrzeug angefahren hat. Vor Ort wurde eine Anzeige aufgenommen.

Für Hinweise oder weitere Erkenntnisse in dem Zusammenhang werden mögliche Zeugen gebeten, sich an die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 03606/6510 zu wenden.

red